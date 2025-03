Donitas ruikt kampioenschap na winst op stadsgenoot Veracles

De volleyballers van Donitas zijn dichtbij het kampioenschap in de Eerste divisie A. In de Struikhal werd met 3-1 bij stadsgenoot Veracles gewonnen. Hierdoor kan Donitas vanavond al kampioen worden, als concurrent DIO Bedum in de wedstrijd tegen C.S.V. twee punten laat liggen.

Veracles maakt het Donitas in de eerste set nog lastig, maar verspeelde de setwinst door Donitas van 20-16 achterstand terug te laten laten komen naar 21-25. De tweede set had de thuisploeg weinig in te brengen tegen de medestudenten van Donitas, het werd 16-25. In de derde en de vierde liet Veracles wel zien dat het weerstand kon bieden tegen de koploper. De derde set ging nipt verloren met 23-25. In de vierde set verzaakte Donitas zichzelf de beste uitgangspositie te geven voor het kampioenschap, Veracles won de set verdient met 25-23.

Veracles en Donitas spelen zaterdag 5 april hun laatste wedstrijd van het seizoen.