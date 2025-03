Donderdag bewolkt met enkele bui, daarna droger en meer zon

Foto: Lars Faber

Groningen moet het donderdag stellen met veel bewolking en een enkele bui. Daarna wordt het droger en krijgt ook de zon meer kans. Veel warmer wordt daardoor niet.

Door Johan Kamphuis

Donderdag is er veel bewolking en valt er een enkele bui of buitje. Wel klaart het af en toe even op. Het wordt 7 graden bij een matige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 3 tot 4.

De minima in de nacht naar vrijdag ligggen rond het vriespunt. Vrijdag overdag is het rustig en overwegend of helemaal droog. De zon schijnt af en toe. Het wordt 7 graden.

In de nacht naar zaterdag daalt het kwik naar -1 of -2 graden. Overdag blijft het droog en is het wisselend bewolkt weer. Vooral later op de dag klaart het breed op. Het blijft fris bij 7 of 8 graden.

