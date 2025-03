Donderdag begint mistig, later op de dag zonnige perioden

Foto: Joris van Tweel

Na twee dagen van nauwelijks zichtbare, natmakende regen, wordt Groninger getrakteerd op wat meer zonnestralen. De komende dagen kan nog een buitje vallen, maar richting het weekend nemen de droge perioden toe.

Donderdag is er eerst kans op nevel of een mistbank. Vooral in de gebieden buiten de Stad. Verder zijn er flinke zonnige perioden en wordt het 15 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3.

Vrijdagochtend zijn er zonnige perioden en ’s middags neemt de bewolking toe, in de avond volgt een bui. Het wordt 15 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4.

Zaterdag is het droog en rustig weer. Zonnige perioden en stapelwolken wisselen elkaar af en het wordt 11 graden.

