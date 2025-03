Donar verliest weer met ruim verschil van Belgische ploeg

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick fotografie

Donar heeft zich vrijdagavond niet kunnen revancheren voor de zware nederlaag van vorige week tegen Windrose Giants Antwerpen. De ploeg verloor in Hasselt kansloos met 83-66 van Hubo Limburg United.

De Groninger basketballers, zonder de geblesseerde Zach Harvey, kwam in het begin van de wedstrijd nog op 7-8, maar vervolgens kwam er een run van maar liefst 20-0 voor de thuisploeg. Daarna deed Délé Adetunji eindelijk iets terug met een driepunter. Met nog een driepunter voor Limburg United eindigde het eerst kwart in 30-11; een verschil dat bijna net zo groot was als tegen Giants. Het tweede kwart daarentegen was Donar wél een stuk scherper, en mede door een driepunter van Tavian Dunn-Martin in de buzzer wist Donar het verschil bij rust iets kleiner te maken: 51-36.

Na rust ging het toch weer mis voor Donar. De ploeg wist maar weinig te scoren, en de thuisploeg liep weer verder uit, tot 72-47 na 30 minuten spelen. Het laatste kwart kon eigenlijk wel schriftelijk worden afgedaan: het verschil bleef tot aan de slotminuut minimaal 20 punten.

Topscorers bij Donar waren Tavian Dunn-Martin met 18 punten, Filip Brankovic met 11 punten en James Karnik met 10 punten (+13 rebounds). Bij Limburg United was Jarne Lesuisse topscorer met 21 punten.

Donar blijft op de vijftiende plaats staan in de BNXT League en heeft 14 punten uit 22 wedstrijden. Komende woensdag speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau weer een thuiswedstrijd, namelijk tegen ZZ Leiden.