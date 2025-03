Donar verliest nipt uitwedstrijd tegen Mons

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick fotografie

Het is Donar zaterdagavond net niet gelukt om van een Belgische ploeg te winnen. De ploeg van coach Jason Dourisseau verloor in Mons met 91-89 van Union Mons-Hainaut.

Donar, zonder de geblesseerden Zach Harvey en David Gabrovsek, begon prima, en de driepunters vielen als rijpe appelen van de boom. Liefst 8 driepunters werden door Donar geraakt in het eerste kwart, mede waardoor het kwart eindigde in 22-30. In het tweede kwart ging het scoren veel moeizamer, terwijl de thuisploeg 31 punten wist te scoren. De ruststand was 53-44.

In het derde kwart was Donar weer wat beter, maar het lukte de ploeg niet om dichterbij te komen. Aan het eind van het kwart was de stand 76-63. In het laatste kwart kwam Donar dan toch steeds dichterbij, en met een spetterende dunk zorgde James Karnik voor 83-83, met nog 3 minuten op de klok. Even later werd het ook nog 85-87 door opnieuw een dunk van Karnik. Een spannende slotfase volgde, waarbij Tavian Dunn-Martin eerst een driepunter mist, daarna balverlies leed en weer later twee vrije worpen raakte, waardoor het 90-89 werd. Het lukte Donar echter niet om in de slotseconden te winnen.

Topscorers bij Donar waren James Karnik met maar liefst 36 punten, Tavian Dunn-Martin met 21 punten en Filip Brankovic met 11 punten. Bij Mons was Leander Dedroog topscorer met 23 punten.