Donar verliest in eigen huis van ZZ Leiden

Uitblinker James Karnik van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft woensdagavond in een goed gevuld Martiniplaza met 65-74 verloren van ZZ Leiden.

De ploeg van coach Jason Dourisseau, nog steeds zonder de geblesseerde Zach Harvey, begon nog aardig en kwam met 7-0 voor. Wat in de afgelopen twee uitwedstrijden gebeurde tegen Belgische ploegen, gebeurde nu ook in een thuiswedstrijd: een groot aantal onbeantwoorde punten van de tegenstander achter elkaar. Dit keer was er een 0-17 run, van 12-6 naar 12-23. Dat was ook de eerste kwartstand. In het tweede kwart bleef het verschil ongeveer gelijk. Opvallend was dat in de eerste helft de meeste punten van Donar gemaakt werden door James Karnik. Bij rust had hij al 21 punten. De ruststand was 34-48.

Na rust werd Karnik beter verdedigd, waardoor hij nog maar weinig tot scoren kwam. Daarbij kwam dat de rest van het team weinig bijdroeg aan de productie, waaronder Tavian Dunn-Martin, die maar weinig veldscores wist te maken. Aan het eind van het derde kwart was de stand 48-59. In het laatste kwart dreigde het nog twee keer spannend te worden, bij 59-65 en 62-67, maar de Leidenaren gaven de wedstrijd niet uit handen.

Topscorers bij Donar waren James Karnik met 31 punten (+ 12 rebounds) en Tavian Dunn-Martin met 14 punten. Bij ZZ Leiden was Aaron Cook topscorer met 17 punten.

Donar is naar de zestiende plaats gezakt in de BNXT League en heeft 14 punten uit 23 wedstrijden.

ZZ Leiden is volgende week vrijdag ook de tegenstander van Donar in de halve finale van de Basketball Cup, die wordt gespeeld in Den Haag. Eerst speelt Donar nog een uitwedstrijd in de reguliere competitie tegen Union Mons-Hainaut. Die wedstrijd is aanstaande zaterdag.