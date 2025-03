Donar naar bekerfinale na winst op Leiden

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick fotografie

Donar heeft de bekerfinale bereikt. De Groninger basketballers wonnen vrijdagavond in Den Haag de wedstrijd in de halve finale met 77-69 van ZZ Leiden.

De wedstrijd kwam moeizaam op gang: halverwege het eerste kwart stond het nog maar 5-6. Daarna raakte Tavian Dunn-Martin twee driepunters en David Gabrovsek voegde daar nog een tweepunter aan toe. De Leidenaren profiteerden met name van het vele balverlies van Donar. Het kwart eindigde bij 13-16. In het tweede kwart kwam Donar voor te staan met 23-22, maar vervolgens liep Leiden uit naar 23-31. Bij rust was er een behoorlijke achterstand voor Donar: 25-36.

Aan het begin van het derde kwart bleef er nog een ruime voorsprong voor de Leidenaren, maar na 30-41 kwam Donar langzaam maar zeker terug, mede door twee driepunters van zowel Dunn-Martin als David Gabrovsek. Bij rust was het gelijk: 50-50.

Het laatste kwart was aanvankelijk spannend, maar uiteindelijk trok Donar de wedstrijd naar zich toe, waarbij wederom Dunn-Martin een hoofdrol speelde met twee driepunters. In totaal raakte hij zeven driepunters in de wedstrijd.

Topscorer bij Donar was Tavian Dunn-Martin met 30 punten. David Gabrovsek maakte 14 punten, James Karnik en Filip Brankovic beiden 12 punten, Tim Hoeve 6 punten en Kjeld Zuidema 3 punten. Sam van Oostrum, Délé Adetunji en Stijn Hintzbergen scoorden niet.

Donar staat komende zondag in de finale tegenover Heroes Den Bosch, dat eerder vrijdagavond won van Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Rotterdam. De wedstrijd wordt wederom gespeeld in Den Haag en begint om 15.00 uur.