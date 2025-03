Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick fotografie

Het is Donar niet gelukt om voor de achtste keer de nationale basketbalbeker te winnen. De Groningers verloren de finale in Den Haag na verlenging met 90-85 van Heroes Den Bosch. Na de reguliere speeltijd was het 74-74.

Topscorers bij Donar waren Tavian Dunn-Martin met 25 punten, Filip Brankovic met 22 punten en David Gabrovsek. Bij Heroes Den Bosch was Justin Kier topscorer met 24 punten.