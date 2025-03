Donar kan geen vuist maken tegen Limburg United

Donar-speler James Karnik (midden) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zaterdagavond in een goed gevuld Martiniplaza verloren van Hubo Limburg United. De Belgen uit Hasselt, die drie weken geleden in eigen huis met 83-66 te sterk waren voor de Groningers, wonnen nu met 80-92.

Donar gebruikte vanaf het begin weer de zoneverdediging, maar anders dan vorige week tegen ZZ Leiden en Heroes Den Bosch, hadden de Belgen hier geen moeite mee. Ze scoorden voornamelijk van dichtbij de ring, en als er als gemist werd, stond er altijd wel iemand klaar voor de rebound. Donar daarentegen moest het in het eerste kwart vooral hebben van driepunters, waarbij Tavian Dunn-Martin er in de openingsfase vier raakte. Aan het eind van het eerste kwart was het 24-28.

In het tweede kwart liepen de gasten verder uit, ook omdat ze wederom veel meer rebounds pakten dan de Groningers. Limburg United scoorde 30 punten, en de ruststand was 47-58.

Na rust lag de focus voor de Belgen op de verdediging, en dat had als resultaat dat Donar slechts 9 punten wist te scoren. Aan het eind van het derde kwart was de stand 56-77. In het laatste kwart bleef het verschil steeds minimaal 11 punten.

Topscorers bij Donar waren Tavian Dunn-Martin met 23 punten, Filip Brankovic met 17 punten en James Karnik met 13 punten (+10 rebounds). Bij Limburg United was Jaren Holmes topscorer met 21 punten.

Donar blijft op de zestiende plaats staan in de BNXT League met 14 punten uit 25 wedstrijden. De eerstvolgende wedstrijd is komende woensdag. Dan speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau in Den Bosch tegen Heroes Den Bosch.