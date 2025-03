Diverse spelers van FC Groningen waaien uit voor interlands

Diverse spelers van FC Groningen hebben de komende dagen interlandverplichtingen. Van de eerste selectie komen vier spelers uit voor hun land.

Aanvaller Thom van Bergen en middenvelder Luciano Valente komen in actie voor Jong Oranje. Vrijdag is de eerste wedstrijd in Venetië tegen Jong Italië en volgende week dinsdag speelt Jong Oranje in Boekarest tegen de leeftijdsgenoten van Roemenië.

Valente is voor het eerst geselecteerd. Van Bergen speelde al drie interlands waarbij hij één keer scoorde.

Zweden

Verdediger Hjalmar Ekdal is opgeroepen voor het nationale elftal van Zweden. Zweden speelt twee oefenduels. Zaterdag in en tegen Luxemburg en dinsdag in Zweden tegen Noord Ierland.

Curaçao

Leandro Bacuna heeft met zijn land Curaçao een trainingskamp in Turkije. Daar wordt gespeeld tegen Kazachstan en de Turkse club Antalyaspor.

Opleiding

Ook uit de opleiding van FC Groningen komen twee spelers in actie voor hun O-19 team. Het gaat om Iiro Mendolin en Samuel Dikos.

Mendolin speelt voor Finland drie oefeninterlands tegen Ierland, Duitsland en Slovenië. Dikos komt uit voor Slowakije. Dat land speelt tegen Montenegro, Georgië en Polen.

Vanwege het interlandweekeinde speelt FC Groningen komend weekeinde niet. Op zaterdag 29 maart om 16.30 uur speelt FC Groningen weer. Dat gebeurt in Breda tegen NAC.