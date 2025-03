“Dinsdag veel bewolking, in de nachten lichte vorst”

Het voorjaarsweer van de afgelopen dagen maakt plaats voor een bewolkter weertype waarbij de temperaturen flink lager lagen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er in de nachten kans op lichte vorst.

“Dinsdag is er veel bewolking met later op de dag misschien een opklaring”, vertelt Kamphuis. “Met 7 graden als maximumtemperatuur is het een stuk kouder dan de voorbije dagen. De wind uit het noordwesten is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar woensdag minima rond het vriespunt bij vrij helder weer. Woensdag wisselen wolken, opklaringen en een enkele bui elkaar af. Het wordt 8 graden bij een zwakke of matige westelijke wind, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar donderdag zijn er opklaringen met kans op wat lichte vorst.”

“Donderdag en vrijdag is er veel bewolking, schijnt zo nu en dan de zon en valt er een enkele bui, mogelijk met hagel. Het is koud met 6 of 7 graden. In de nachten koelt het af tot rond het vriespunt met op uitgebreide schaal grondvorst.”

Houdt het koude weer tijdens het weekend aan? Kijk voor het antwoord op de weerpagina.