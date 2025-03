Dinsdag begint met mist, daarna zonnig

Foto: Joris van Tweel

De lente komt eraan. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijven de nachten nog even koud, maar overdag kunnen de temperaturen flink oplopen. De zon laat zich ook van haar beste kant zien.

“Dinsdag in de vroege ochtend komen mist en/of nevel voor. In de loop van de ochtend wordt het overal zonnig en dat blijft in de middag zo. Het wordt 10 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3. In de nacht minima rond het vriespunt en is het helder.

Woensdag is er eerst lokaal nevel. Verder is er veel zon en met 13 graden als maximumtemperatuur wordt het zachter. In de nacht ligt de temperatuur over het algemeen iets boven het vriespunt.

Donderdag wordt een stralende lentedag met temperaturen oplopend naar 14 of 15 graden en er waait een zwakke, hooguit matige zuidelijke wind, kracht 2 tot 3. Vrijdag zijn de veranderingen gering.

Houdt de lente tijdens het weekend aan? Meer daarover op de weerpagina.”