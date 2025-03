Dinsdag af en toe zon en zo’n 13 graden

Foto: Joris van Tweel

Groningen is begonnen aan een wisselvallige en zachte week. Volgens OOG-weerman komen regen, opklaringen en zonneschijn voorbij. Gedurende de week stijgt de temperatuur.

“Dinsdag is er veel bewolking maar schijnt ook nu en dan de zon. In de loop van de middag wordt de bewolking dikker en later volgt ook wat regen. Het wordt 13 graden bij een zwakke of matige westelijke wind, windkracht 2 tot 3.

Woensdag is er eerst veel bewolking en klaart het later op de dag wat vaker op. Het blijft droog en het wordt 12 graden.

Donderdag wordt het met geregeld toe zon zachter. Het kwik loopt op naar 16 graden.

Of het vrijdag en tijdens het weekend ook zacht blijft? Lees het op de weerpagina.”