Dertien procent Groningse woningen van het gas af, gemeente en provincie lopen landelijk achter

In de gemeente Groningen is 12,8 procent van de woningen en kleine bedrijven inmiddels van het gas af. Dat blijkt uit onderzoek van duurzaamheidsplatform Slimster. Dit percentage ligt iets hoger dan in veel andere Groningse gemeenten, maar de gemeente loopt landelijk achter.

Landelijk is het doel dat in 2030 twintig procent van de woningen gasvrij is. De gemeente Groningen zit daar nu iets over de helft van. Gemeente Eemsdelta loopt in onze provincie voorop met 14,2 procent, terwijl Pekela met iets meer dan 3 procent nog flink achterloopt.

Maar de gemeente Groningen wil in 2035 al helemaal gasvrij zijn. Dit is vijftien jaar eerder dan het landelijke doel voor 2050. Toch loopt de gemeente landelijk achter als het gaat om het aantal gasaansluitingen: landelijk heeft al achttien procent van de woningen en andere kleinverbruikers geen gasaansluiting meer.

Ook zijn aansluitingen op bijvoorbeeld het warmtenet van Wamtestad apart onderzocht. Het warmtenet wordt nu nog deels verwarmd met aardgas, wat betekent dat ook deze woningen (die geen gasaansluiting meer hebben) nog steeds (deels) afhankelijk zijn van de fossiele brandstof voor verwarming.

Groningen ligt, als het gaat om landelijke doelen, dus beter op schema dan veel andere Noord-Nederlandse gemeenten. Maar de gemeente Groningen wil in 2035 al volledig aardgas vrij zijn, waar landelijk 2050 als streefjaar is vastgesteld. 2035 lijkt, concluderen de onderzoeks, gezien het huidige tempo wel ‘bijzonder’ ambitieus.