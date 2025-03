Demonstratie tegen racisme en fascisme trekt vierhonderd mensen: “Nadenken over vervolg” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De protestactie tegen racisme en fascisme die zaterdagmiddag plaatsvond op de Grote Markt krijgt een vervolg. Dat laten de initiatiefnemers weten.

De actie in Groningen is enkele dagen geleden opgezet door een groep bezorgde inwoners. “Onze inschatting is dat er vanmiddag vier- tot vijfhonderd mensen aanwezig waren”, vertelt woordvoerder Wilbert van de Kamp. “Daar zijn wij tevreden mee, vooral als je bedenkt dat dit idee pas enkele dagen geleden ontstaan is.” De initiatiefnemers van de actie maken zich zorgen over de politieke ontwikkelingen in ons land en stellen dat de democratische rechtsstaat, fundamentele vrijheden en mensenrechten worden bedreigd door het kabinet.

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Arend-Jan Wonink Foto: Arend-Jan Wonink

“Je zag mensen die nog nooit eerder hebben gedemonstreerd”

In Amsterdam vond zaterdagmiddag een vergelijkbare actie plaats, georganiseerd door het Comité 21 maart. Zij strijden sinds hun oprichting in 1992 tegen alle vormen van discriminatie en zetten zich in voor een samenleving waarin gelijkheid en rechtvaardigheid centraal staan. Omdat Amsterdam voor veel mensen ver reizen is, werd besloten om ook een actie in Groningen te houden. Van de Kamp: “Ik denk dat het juist in een stad als Groningen ook belangrijk is dat dit geluid gehoord wordt. En dat zag je ook vanmiddag. Je ziet mensen die nog nooit eerder hebben gedemonstreerd, maar nu de urgentie voelen om de straat op te gaan, om daarmee aan te geven dat er dingen moeten veranderen.”

“Strijd om behoud van rechtsstaat en een veilig leven”

Het snel veranderende wereldbeeld speelt daar volgens de organisatie een belangrijke rol bij. “We kunnen kijken naar Soedan, Gaza, Amerika maar ook wat er gebeurt in onze eigen omgeving. Mensen trekken zich terug in bubbels waardoor we elkaar niet meer zien. In Nederland zien we hoe xenofobe partijen als de PVV steeds meer politieke invloed uitoefenen op het bestuur. Het kabinet voert een beleid dat leidt tot het vergroten van maatschappelijke tegenstellingen. Moslims, vluchtelingen en andere Nederlanders met een migratieachtergrond worden als zondebok gebruikt om verdeeldheid en haat te zaaien. Daarnaast dreigt uitholling van rechten zoals het demonstratierecht, vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting. Terwijl basisrechten onder druk staan wordt, worden de echte problemen zoals de afbraak van zorg, onderwijs, betaalbare huisvesting en aanpak van de klimaatcrisis genegeerd. Dit is niet een politiek meningsverschil, maar een strijd om het behoud van de rechtsstaat en een veilig leven.”

Vervolgacties

De kans is dan ook groot dat er vervolgacties gaan komen. “Er zijn vanmiddag groepen op het platform Signal gestart om na te denken over wat we qua vervolg kunnen organiseren. Thema’s waar we het over hebben worden belangrijker.” Om welke vervolgacties het gaat is nu nog onbekend.