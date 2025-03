Delphinium opent onderzoekskliniek voor biotech startups

Foto: Kravaivan11 via Pixabay

Kleinere biotechbedrijven die zelf niet de faciliteiten, kennis of middelen hebben voor de eerste fase van geneesmiddelenonderzoek, kunnen terecht bij een nieuwe onderzoekskliniek van Delphinium in Groningen.

Het bedrijf wil daarmee bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen in Noord-Nederland. Daarmee zouden medische innovaties versneld kunnen worden. Delphinium is gespecialiseerd in Fase 1 klinisch onderzoek. Daarbij wordt de veiligheid van nieuwe medicijnen getest bij gezonde vrijwilligers.

Medeoprichter en directeur Christine Voors: ‘We helpen bedrijven die één of twee medicijnen ontwikkelen, maar niet de tijd, middelen of het personeel hebben voor klinisch onderzoek. Naast dat we ons richten op de kleinere bedrijven, hebben we ook korte lijnen met het UMCG. Want ook daar is veel vraag naar ondersteuning bij geneesmiddelenonderzoek.’ Delphinium beschikt over twaalf bedden en een klein team van specialisten.

De NOM (Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij) is bereid om te investeren in de kliniek. ‘Delphinium is een hele goede aanvulling in het Life Science ecosysteem in Noord Nederland’, zegt Parichita Chakraborty van de NOM.