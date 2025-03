Deel Blauwborgje maandenlang afgesloten voor autoverkeer

Vanaf komende maandag is een deel van Blauwborgje op de Zernike Campus maandenlang afgesloten voor auto’s en fietsers.

De afsluiting geldt in beide richtingen en duurt tot 27 juni. De weg wordt afgesloten ter hoogte van de Van Olstborg en voetbalvereniging Forward vanwege werkzaamheden van Warmtestad.

Autoverkeer wordt al vanaf de noordelijke en westelijke ringweg omgeleid. Parkeerplaatsen P0 en P2 blijven bereikbaar via de zuidkant van de Zernike Campus. Parkeerplaatsen P3, P4 en P6 zijn alleen bereikbaar via de noordkant van de campus, via de Professor Uilkensweg.

Voetgangers kunnen het voetpad langs Blauwborgje blijven gebruiken. Fietsers kunnen hier met de fiets aan de hand lopen.