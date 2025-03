‘De zwaarste momenten, die verwacht ik tussen 4 en 6 uur ’s ochtends’ | Eem de Stad in

Foto via Google Maps - Streetview

Jochem Kerssies uit Groningen heeft grootse plannen: op 21 en 22 maart 2025 wil hij het wereldrecord 24 uur schaatsen verbreken. Het huidige record uit 1994 staat op 655,6 km, maar Jochem is vastbesloten om dit record aan diggelen te rijden op zijn thuisbaan in Kardinge.

In de podcast Eem de Stad in geeft Jochem toe dat hij vooral uitkijkt naar de schaatsuren en vertelt dat het venijn waarschijnlijk in de staart zit: “Die uren tussen 4 en 6 uur ’s ochtends worden de uitdaging – dan is er weinig afleiding”. Ook zijn de lange uren niet alleen voor de persoonlijke uitdaging, want Jochem wil zijn recordpoging ook gebruiken om geld in te zamelen voor goede doelen zoals Spieren voor Spieren en het Jeugdfonds Sport en Cultuur Groningen. En hoe zit het eigenlijk met aldoor dezelfde rondjes rijden? Kan je ook de andere kant op?

Britt vertelt over een leuke Groningse nieuwe trend, waar je zomaar thuis ook iets van kan gaan merken. En waar staat toch die ‘pufferfish’ emoji voor? We houden het nieuws weer voor je bij én we vonden heel veel leuke dingen waar je naar toe kunt de komende dagen.

