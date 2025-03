De rechtszaak van Koen Schuiling & documentairemaakster Lotta Reekers te gast | Eem de Stad in

In de nieuwste aflevering van de podcast Eem de Stad in is Lotta Reekers te gast. Ze vertelt over haar documentaire, gemaakt in het kader van 80 jaar vrijheid, over een man die in Groningen woonde, naar Auschwitz werd gedeporteerd en de oorlog overleefde. Ook moeten Jetze en Annelies het toch écht hebben over de rechtszaak van Koen Schuiling. Wat gebeurde daar nou allemaal in die rechtszaal? Verslaggever Jorrit Tempels was erbij en schuift aan.

Koen Schuiling

Oud-burgemeester Koen Schuiling is veroordeeld voor schennispleging en moet een boete van 250 euro betalen. Dit volgde op een melding van een vrachtwagenchauffeur die Schuiling masturberend achter het stuur zag op 25 maart 2024 langs de A7. Schuiling verklaarde dat hij last had van buikpijn door een medische aandoening, maar de rechter vond zijn verklaring grotendeels overeenkomen met die van de chauffeur en oordeelde dat het gedrag niet acceptabel is, ongeacht iemands functie. Verslaggever Jorrit Tempels schuift aan: “Het OM was ontzettend goed voorbereid. Schuiling zat er na de uitspraak aangeslagen bij.”

Documentaire ‘The fear of the unknown”

Tafelgast is documentairemaakster Lotta Reekers. Voor de documentaire reisde Lotta met haar team af naar Auschwitz: “Het is bijna niet te bevatten hoe mensen hier hebben geleefd. De originele barakken gaven me een onwerkelijk gevoel.” Ze reflecteert op de invloed van zo’n locatie op het huidige bewustzijn, en hoe het de kijk op de geschiedenis kan veranderen. “Het is niet alleen de geschiedenis die je raakt, maar ook de gedachte dat dit allemaal ooit werkelijkheid was,” zei ze.

De documentaire ‘The fear of the unknown” is binnenkort te zien op OOGTV

Luister hieronder naar de nieuwste aflevering: