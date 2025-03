De Oosterpoort kraakt: waar blijft het nieuwe muziekcentrum? | Grote Markt 1

Foto via Google Maps - Streetview

De Oosterpoort barst uit haar voegen. Het aantal concerten en bezoekers groeit, maar het gebouw zelf kan het niet meer aan. Door geluidslekken kunnen er geen meerdere optredens tegelijk plaatsvinden, de isolatie laat te wensen over en grote trailers van artiesten kunnen het muziekcentrum nauwelijks bereiken. Als Groningen een volwaardig poppodium wil behouden, moet er iets gebeuren.

De gemeentepolitiek buigt zich al sinds 2018 over plannen voor een nieuw muziekcentrum, maar na zeven jaar is er nog altijd veel onduidelijk. Komt de opvolger van de Oosterpoort aan de zuidzijde van het station of toch op het Suikerunieterrein? Hoe gaat het gebouw eruitzien? En gaat dit alles echt 410 miljoen euro kosten? In deze aflevering van Grote Markt 1 vragen Ecco van Oosterhout en Hesse Woertink aan wethouders Rik van Niejenhuis (PvdA) en Kirsten de Wrede (PvdD) of er nu eindelijk schot in de zaak zit.