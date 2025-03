De Leyhoeve toont replica’s van Vermeer

In de lounge van Woonlandschap De Leyhoeve in het Helperpark hangen deze maand vier replica’s van schilderijen van Johannes Vermeer.

De 17e -eeuwse schilder is bekend van meesterwerken als Het straatje, Het melkmeisje en De liefdesbrief. Niet iedereen is echter in de gelegenheid om ze te bekijken in het Rijksmuseum. Het museum heeft daar een oplossing voor bedacht.

Vier levensechts replica’s reizen door ons land en zijn tot en met 26 maart te zien in De Leyhoeve in het Helperpark. De bezoektijden zijn dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur.