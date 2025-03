De Brug viert vijftig jaar bestaan met Special Olympics Regionale Spelen: “We zoeken nog deelnemers”

De Brug Stad Groningen bestaat dit jaar vijftig jaar. Dat wordt een jaar lang gevierd met een editie van de Special Olympics Regionale Spelen. Een gesprek met voorzitter Albert Lubbers.

Hoi Albert! Vijftig jaar De Brug Stad Groningen…

“Klopt! Het was in maart 1975 dat wij opgericht zijn. Wat wij doen is het organiseren van sport- en spelevenementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Om je een voorbeeld te geven: vrijdagavond hebben we een discoavond georganiseerd. Dat was ontzettend leuk en gezellig. Je biedt mensen, die veelal in woongroepen leven, een leuk avondje uit. Net zoals jij en ik soms een avondje naar een sportwedstrijd of muziekvoorstelling gaan, is het voor deze groep ook belangrijk om zo nu en dan uit de dagelijkse sleur te worden gehaald. Dat is waar wij ons op richten.”

En jullie verjaardag vieren jullie dus met Special Olympics Regionale Spelen…

“Op 29 maart vindt er een openingsspektakel plaats. Dit vindt plaats in de Sorghvliethal in Veendam. We nodigen mensen met een verstandelijke beperking uit om hier bij aanwezig te zijn. Ook mensen die niet lid zijn van ons, nodigen wij uit. Aanmelden is wel belangrijk. We bieden namelijk op deze dag ook een lunch aan, en we zouden het erg vervelend vinden als we niet genoeg lunches zouden hebben. Daarnaast is er ook busvervoer beschikbaar, omdat we vinden dat vervoer niet in de weg zou moeten staan bij dit evenement. Na het openingsfeest vindt er iedere maand, tot december, een evenement plaats waarbij een bepaalde tak van sport centraal staat.”

Nog even naar openingsfeest. Dat gaat ook heel bijzonder worden hè?

“Dat hopen wij wel. We beginnen met een defilé. Daarna is het tijd voor de Torch Run. Daarna volgt de Torch Run, een wereldwijde organisatie waarbij politieagenten en sinds enkele jaren ook brandweermedewerkers aandacht vragen voor de Special Olympics. Zij zullen de binnenkomst van ’the Flame of Hope’ verzorgen, waardoor er dus echt een vuur gaat branden. Vervolgens is er een optreden van Theo Driessen van de band Diep Triest. De rest van de dag vinden er allerlei activiteiten plaats op het gebied van sport en spel. De dag wordt afgesloten met een afterparty waarbij er gedanst kan worden.”

Je klinkt ontzettend enthousiast…

“Ik vind dit fantastisch. Ik ben al 25 jaar voorzitter van De Brug. Als je dan de glimlach op de gezichten van de deelnemers ziet, het plezier dat zij hebben, dan geeft dat zoveel energie. Dat is onbetaalbaar. Voor hen doen we dit.”

Je vertelde dat er daarna elke maand een sportonderdeel plaatsvindt. Hoe ziet dit programma er precies uit?

“We trekken de hele provincie door. In mei vindt het onderdeel ‘bowlen’ plaats in Stadskanaal. In diezelfde maand bezoeken we de Drafbaan in het Stadspark voor het wielrennen. Later in het jaar vindt er een voetbaltoernooi plaats in Winschoten, gaat er gegolfd worden in Veendam, zal er atletiek zijn en wordt er ook nog gezwommen en getafeltennist. Dat we door de provincie trekken heeft ook een betekenis. De Brug heeft naast de stad nog zeven andere afdelingen. Al die afdelingen bezoeken we tijdens deze regionale spelen.”

Wordt er door de deelnemers ook al volop getraind voor deze evenementen?

“De deelnemers kijken er reikhalzend naar uit. Maar er wordt niet getraind. Het gaat ook niet zo zeer om de prestatie, maar het deelnemen, en het plezier hebben, dat is wat telt.”

Zijn er ook andere doelen?

“Wij hopen dat, naast zoveel mogelijk deelnemers, er bij het openingsevenement, en later ook bij de wedstrijden, zoveel mogelijk supporters aanwezig zullen zijn. En we zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Er zijn al flink wat vrijwilligers, maar verjonging zou wenselijk zijn. Qua vrijwilligers is ook iedereen welkom. Eventueel hebben wij budgetten beschikbaar mocht er scholing nodig zijn. Dat geldt ook voor VOG’s en eventueel het voorzien in een EHBO-opleiding.”

Deelnemers kunnen zich aanmelden voor 20 maart via deze website. Dit kan ook via de eigen stichting of organisatie, de eigen sportvereniging, maar ook individueel.