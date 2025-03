Jenning De Boo verslaat Stolz en wint 500 meter op WK Afstanden

Screencap uit livestream NOS

Jenning de Boo heeft vrijdagavond de gouden medaille gewonnen op de 500 meter tijdens het WK Afstanden in het Noorse Hamar.

Met een tijd van 34.24 versloeg De Boo de Amerikaanse topfavoriet Jordan Stolz, die met een tijd van 34.38 het hoofd moest buigen. Cooper McLeod, ook uit de VS, pakte met 34.52 de bronzen plak.

De Boo had geen makkelijke start van zijn race, na een valse start van zijn Poolse tegenstander. Toch zette De Boo de snelste opening neer met een tijd van 9.52. Zijn eindtijd leverde ook een baanrecord op in Hamer, wat nog in handen was van de inmiddels lang gestopte Jeremy Wotherspoon.

Met zijn wereldtitel is De Boo de tweede Nederlander die wereldkampioen werd op de 500 meter (Jan Smeekens was in 2017 de eerste).