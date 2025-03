De Boo pakt goud op 1.000 meter bij wereldbeker: “De laatste ronde was heel zwaar”

Foto via Team Reggeborgh

Jenning de Boo heeft zaterdag de snelste tijd geschaatst op de 1.000 meter op de wereldbekerwedstrijd in Thialf in Heerenveen. Een confrontatie met concurrent Jordan Stolz bleef uit. De Amerikaan had zich voor de wedstrijd afgemeld.

Door een hoge luchtdruk waren de omstandigheden in Thialf zwaar te noemen. De wedstrijd werd daarnaast ontsierd door een groot aantal valse starts. De Boo nam het in de negende rit op tegen Zhongyan Ning uit China. De Boo opende erg sterk met een tijd van 16.09 seconden. Ning opende in 16.77. In de daaropvolgende ronde haalde de Groningse schaatser een snelheid van 60 kilometer per uur. Met 40.73 op zeshonderd meter finishte hij in 01.07.45. Ning zette 01.08.07 op de klokken.

Liiv tegen McLeod

In de laatste rit nam Marten Liiv van Estland het op tegen de Amerikaan Cooper McLeod. McLeod reed zijn sterkte rit van het seizoen en opende in 16.16. In de daaropvolgende vierhonderd meter bleef hij in de buurt van de tijd van De Boo. In de slotfase werd het verschil gemaakt. McLeod finishte in 01.07.87, Liiv in 01.08.52. De derde prijs op deze afstand ging naar Tim Prins. Prins nam het in de vijfde rit op tegen de Duitser Moritz Klein. Prins was met 01.07.98 aanvankelijk niet tevreden over zijn tijd, maar door de zware omstandigheden stond hij lange tijd virtueel op de gouden positie. Uiteindelijk bleek die tijd dus goed voor een bronzen plak.

Geen Stolz

In een uitverkocht Thialf had het publiek zich vooral verheugd op een confrontatie tussen De Boo en angstgegner Jordan Stolz. Stolz had echter besloten om niet in actie te komen. Hij kampt nog met de gevolgen van een longontsteking en is vermoeid. “Ik denk dat het een hele verstandige keuze is van hem”, vertelt Jenning de Boo na afloop van de wedstrijd voor de NOS-camera. “Ik heb die keuze vorige week al gemaakt door niet in actie te komen bij de wereldbeker in Polen. Hij maakt die keuze halverwege dit weekend. Ik kan er alleen maar achter staan, ook met het oog op de WK over twee weken in Hamar.”

Wereldbekerklassement

Stolz hoefde ook niet in actie te komen, want hij was al zeker van zijn eerste plaats in het wereldbekerklassement. Dit klassement wordt opgemaakt aan de hand van de zes wereldbekerwedstrijden die dit seizoen gehouden zijn. Stolz vergaarde 300 punten. De Boo is tweede geworden met 276 punten en Cooper McLeod pakt het brons met 257 punten.

Jenning de Boo: “Ik heb een hele mooie rit gereden”

De Boo: “Ik ben heel tevreden over mijn prestatie. Gisteren heb ik een mooie prestatie geleverd op de 500 meter. Hopelijk kan ik deze vorm doorzetten naar morgen als we opnieuw de 500 meter rijden. De omstandigheden vandaag waren wel heel zwaar. Maar ik heb gedaan wat ik moest doen. Natuurlijk is het jammer dat Stolz en ook Kjeld Nuis niet reden. Dus nu moest ik het maar doen. Ik heb denk ik een hele mooie rit gereden tegen Ning. Door de hoge luchtdruk was het laatste rondje zwaar. Je komt dan heel snel de man met de hamer tegen. En van Ning weet je dat hij een hele sterke slotronde heeft. Ik ben sterk op de eerste ronde. Dus mijn trainer had ook gezegd, om er gelijk bij de start overheen te gaan. Om te gaan met die banaan. Dat heb ik gedaan. Ik ben tevreden.”

Zondag komt De Boo in actie op de 500 meter.