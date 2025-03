Foto Stefan van der Spek. Danylo Douma

Goaly Danylo Douma van GIJS zit in de voorselectie van het Nederlands ijshockeyteam.

De 18-jarige Douma wist zich in enkele wedstrijden te onderscheiden en dat bleef niet onopgemerkt bij bondscoach Doug Mason.

Het Nederlands team gaat zich voorbereiden op het WK in Servië van 29 april tot en met 5 mei. In die voorbereiding speelt Nederland twee keer tegen België. Dat is op 12 en 19 april.