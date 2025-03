Dakloze man wordt onwel in politiecel aan Hooghoudtstraat en overlijdt in ziekenhuis

Foto: Google Streetview

In een politiecel in het cellencomplex aan de Hooghoudtstraat in Stad is afgelopen woensdag een arrestant onwel geworden. Na eerstehulpverlening ter plaatse is de dakloze man van 47 jaar oud overleden in een ziekenhuis.

De man werd woensdag aangehouden op op verdenkingen van winkeldiefstal. De verdachte is daarop overgebracht naar het cellencomplex aan de Hooghoudtstraat, waar de man onwel is geworden. Medische hulpverlening werd opgestart in het cellencomplex, waarna hij in een ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij enige tijd later kwam te overlijden.

De Rijksrecherche is een onderzoek gestart. Dat gebeurt altijd wanneer er iemand komt te overlijden in een politiecel. Zolang dat onderzoek loopt, laat de politie verder niks los over de verdere omstandigheden rond het incident.