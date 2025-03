Dak verwijderd van historische boerderij Euvelgunnerheem

Foto: Het Groninger Landschap

Met het verwijderen van het dak van de boerderij Euvelgunnerheem is het herstel van het gebouw op Euvelgunne een nieuwe fase ingegaan. Dat meldt natuurorganisatie Het Groninger Landschap.

De restauratiewerkzaamheden begonnen in het begin van het jaar. De boerderij kampt met ernstige verzakkingen en heeft grote herstelwerkzaamheden nodig. Delen van het Euvelgunnerheem zijn meer dan 350 jaar oud. De restauratie begint met het herstel van de fundering, dak en muurconstructies. Ook worden er een aantal verduurzamende maatregelen getroffen. Euvelgunnerheem wordt rondom voorzien van monumentenglas. Daarnaast wordt in de kleine schuur vloerverwarming aangebracht.

De eerste fase kan naar verwachting volgend voorjaar afgerond worden. De boerderij werd tot 2019 bewoond door Thies Dijkhuis, die bij het publiek beter bekend is als de ‘laatste boer van Euvelgunne’. Zijn leven lang woonde hij op de boerderij, aan de oude bedding van de Hunze. Samen met broer Teun en zus Fré heeft hij zich ingezet om de Hunzezone te behouden tegen de oprukkende stad. Nu vormen zijn boerderij en het omliggende land een oase te midden van stedelijke bebouwing en bedrijvigheid. Vanwege de restauratie is het beeld van Dijkhuis, dat voor de boerderij staat, tijdelijk opgeborgen. Na de restauratie zal dit weer onthuld worden. Wat er met de gerestaureerde boerderij gaat gebeuren is nog niet bekend. Het is mogelijk dat de kleine schuur een publieksfunctie krijgt.