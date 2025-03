Concours Hippique krijgt 35.000 euro subsidie van provincie: “Heel erg blij mee”

Foto: Paul Blom

Internationaal Indoor Concours Hippique krijgt voor de aanstaande editie, die opnieuw in Martiniplaza wordt gehouden, 35.000 euro subsidie van de provincie Groningen. Het concours laat desgevraagd weten erg blij te zijn.

“We hadden het nieuws nog niet vernomen, maar we zijn hier heel erg blij mee”, reageert voorzitter Aaldert de Vrieze. “Wat we organiseren is een groot evenement, dat meerdere dagen plaatsvindt. Op financieel vlak is zoiets altijd een uitdaging waar we alle hulp bij kunnen gebruiken.” De afgelopen editie werd bezocht door 25.000 bezoekers. Van 20 december tot en met 6 januari was er naast internationale topsport ook aandacht voor de breedtesport in de paardensport, zoals dressuur en springen. Voor het concours was het de tweede keer dat het in Martiniplaza neerstreek. Daarvoor was het 25 jaar te gast in Zuidbroek.

Karakteristiek evenement

De provincie omschrijft het evenement als een karakteristiek evenement. In totaal is er door Gedeputeerde Staten 297.000 euro subsidie toegekend aan twaalf karakteristieke evenementen die dit jaar in Groningen plaatsvinden. “Het gaat hierbij om evenementen die een provinciale of nationale uitstraling hebben, passen bij het karakter van Groningen of de regionale identiteit en waar mogelijk aansluiting zoeken bij het Merk Groningen. De organisaties hebben een aanvraag ingediend voor de subsidieregeling die tot eind januari openstond”, laat de provincie weten. Naast het Concours Hippique hebben bijvoorbeeld Festival Bie Daip, wandelfestival Tocht om de Noord, festival Op Roekeldais en 500 jaar Landgoed Nienoord een subsidiebedrag ontvangen.

“Vrijwilligers zijn van essentieel belang”

Of De Vrieze op dit moment al bezig is met de aanstaande editie in december? “Om eerlijk te zijn, zijn we de afgelopen editie nog aan het afronden. Binnenkort hebben we bijvoorbeeld een vrijwilligersbijeenkomst. Om een evenement als het onze te organiseren zijn vrijwilligers van essentieel belang. Daarom vinden we het belangrijk om met hen in gesprek te gaan over wat er beter zou kunnen bij de volgende editie. Een evaluatie dus. Daar hopen we verbeterpunten uit te halen die we in december kunnen toepassen om de editie nog mooier te maken.”

Boeiend houden

Van 20 december tot en met 10 januari 2026 vindt de 63ste editie plaats. “Ik ben nu twintig jaar voorzitter. Wat je om je heen ziet is dat de wereld aan het veranderen is. Ook binnen de paardensport. Daar willen wij op inspelen om het daarmee voor alle partijen, ook het publiek, boeiend te houden zodat we er straks weer een geweldige editie van kunnen maken.”

Verslaggever Paul Blom maakte tijdens de laatste editie een reportage: