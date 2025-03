ChristenUnie en PvdA willen minimabeleid anders vorm gaan geven met budget op maat

Een budget op maat zou een goede richting zijn voor de doorontwikkeling van het armoedebeleid in de gemeente. De fracties van de ChristenUnie en de PvdA pleiten daarvoor.

In Groningen zijn er op dit moment verschillende minimaregelingen. De twee fracties denken dat dit beter kan en kijken daarbij naar de gemeente Wageningen. “Sinds 1 januari zijn daar de minimaregelingen vervangen door één budget op maat, het zogeheten Maatschappelijk Meedoen Budget (MMB). Afhankelijk van het gezin, de situatie en het huishouden kan het budget verschillen”, vertelt Peter Rebergen van de ChristenUnie. “Het bedrag houdt rekening met basisbehoeften (Nibud) en andere inkomstenbronnen (Dienst Toeslagen).”

De kracht van het systeem is dat inwoners het geld zelf vrij mogen besteden aan bijvoorbeeld sport, cultuur, sociale activiteiten en dagelijkse basisbehoeften. “Op deze manier kunnen inwoners zelf bepalen hoe ze willen deelnemen aan de maatschappij. Het Maatschappelijk Meedoen Budget biedt inwoners meer bestaanszekerheid, vrijheid en regie.”

In de gemeente wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het armoedebeleid. Het gaat bijvoorbeeld om het vereenvoudigen en toegankelijker maken van de minimaregelingen, het versterken van de bestaanszekerheid en het doorbreken van de langdurige armoede. “Ondanks berichten over negatieve effecten van het MMB, denken wij dat dit een goede richting is voor de doorontwikkeling van ons armoedebeleid.” Daarom vragen wij het college of zij de aanpak van Wageningen ook in Groningen zien zitten.