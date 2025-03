Celeritas-Donar V18 wint Basketball Cup Finale

De vrouwen van Celeritas-Donar V18 hebben zaterdag de Basketball Cup Finale gewonnen. In Groningen werd Basketball Academy Limburg, BAL, met 62-57 verslagen.

Het team van trainer Bea Hermse revancheerde zich daarmee na de verloren finale van vorig jaar. “Vorig jaar stond ik nog niet voor deze groep”, vertelt Hermse. “In het begin van het seizoen heb ik een hele duidelijke doelstelling neergelegd: de beste zijn in wat we kunnen spelen. In de competitie gaat het heel goed. Dan durf je er niet van te dromen dat we misschien twee prijzen kunnen pakken. Maar de eerste is binnen.”

Comeback kwam te laat

De wedstrijd was echter niet eenvoudig. Celeritas-Donar begon slordig aan de wedstrijd en dwong pas echt het verschil af in de derde periode. Op dat moment leken de Groningers redelijk comfortabel op de winst af te stevenen, maar de Limburgse dames gaven zich niet zomaar gewonnen. BAL vocht zich terug, en met een strakke defense dwongen de meiden uit Weert aardig wat turnovers af.Echter kwam de comeback te laat, mede doordat Donar een aantal knappe scores wist te maken: 62-57. Jip Goren wist 24 punten binnen te slepen. Laura Nanninga scoorde 11 punten en Pien Goren kwam tot tien.

“Het begon erg moeizaam”

Hermse: “In de competitie staan we bovenaan. We waren favoriet vandaag. We hebben eerder tegen ze gespeeld en ik vond BAL écht heel goed vandaag. Als zij als underdog spelen en niets te verliezen hebben, dan wíl je heel graag. Het begon erg moeizaam. Normaal gesproken scoren wij in de 80, 90 punten. Nu hadden we er 22 bij rust, dat is erg weinig. BAL wist wat we deden, we kwamen er niet door en schoten net mis. Gelukkig konden we dat keren.”

Basketball Cup Finale

Basketball Nederland heeft met de introductie de nationale bekerstrijd een nieuwe naam gegeven: de Basketball Cup. Bij de Basketball Cup, die naast de gewone competitie wordt afgewerkt, wordt in diverse leeftijdsklassen gestreden om de nationale beker. De strijd om de beker begint eind augustus met de voorrondes waarna via verschillende knock-out rondes naar de finales wordt toegewerkt. Naast deze beker maakt het team van Hermse ook kans op de competitiewinst. Daarin staat het momenteel met 28 punten op de eerste plaats. De nummer twee, Lokomotief V18-1, volgt op acht punten achterstand.