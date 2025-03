CDA, SP en PvdA op de bres voor bewoners Lichtbloeiflat die tegemoetkoming blokaansluiting mislopen

Foto via Google Maps - Streerview

De gemeente Groningen moet handhavend optreden tegen de verhuurder van appartementen in de Lichtboeiflat, vinden de raadsfracties van CDA, SP en PvdA. De bewoners missen ieder ruim duizend euro aan subsidiegeld waar ze recht op hebben, liet Sikkom eind vorige week weten. De verhuurder zou dit geld wel hebben ontvangen, maar nooit hebben uitgekeerd.

De bewoners hebben recht op een tegemoetkoming vanuit de TTB-regeling, een compensatie voor de hoge energieprijzen van 2023. Die regeling werd destijds opgesteld omdat huishoudens met een blokaansluiting onvoldoende tot geen voordeel genoten onder het prijsplafond. Normaal gesproken zorgt de pandeigenaar ervoor dat het bedrag wordt uitgekeerd aan de huurders. Maar volgens Sikkom zien huurders niets van het geld terug. De bewoners stellen dat de verhuurder een bedrag van ruim 91.000 euro achterhoudt.

“Het is helaas geen op zichzelf staand ‘incident’”, schrijft CDA-raadslid Etkin Armut aan het gemeentebestuur. “Het lijkt onderdeel van een bredere reeks misstanden – waaronder in Leeuwarden – waarbij de verhuurder ook al op de vingers zou zijn getikt door de Huurcommissie.”

Daarom vraagt het CDA, samen met de SP en de PvdA, om handhavend op te treden tegen de verhuurder. Daarnaast roepen de partijen op tot meer maatregelen om huurders in vergelijkbare situaties te beschermen. Armut: “Wat onze fracties betreft is er in Groningen geen ruimte voor wanpraktijken van verhuurders die respectloos omgaan met hun huurders. De gemeente heeft instrumenten om handhavend op te treden wanneer dit nodig is.”