CDA en VVD zien scooterverbod en fietsroutes nog geen vruchten afwerpen op Grote Markt: ‘Ouderen durven stad niet meer in’

Fatbikers en fietsers rijden, ondanks de verkeersmaatregelen die nu bijna twee maanden gelden op de Grote Markt, nog steeds op hoge snelheid tussen de voetgangers door. Die signalen kaarten de raadsfracties van het CDA en de VVD komende woensdag aan bij het gemeentebestuur.

De Grote Markt is sinds de herinrichting van het marktplein een voetgangersgebied, waar fietsers gebruik moeten maken van aangewezen routes. Die routes bestaan al ruim een jaar, maar sinds halverwege februari wordt er ook daadwerkelijk op gehandhaafd. Taxi’s en brom- en snorfietsen zijn verbannen, en fietsers worden (in theorie) met borden en pijlen over speciale routes over de Grote Markt geleid.

Toch moeten voetgangers nog regelmatig opzij springen om ongelukken te voorkomen, schrijft raadslid Etkin Armut (CDA). “Wie zo nu en dan in het centrum is, rond de Grote Markt en de Herestraat, kan het niet zijn ontgaan. Vanaf een plek op het terras of een bankje op de Grote Markt is te zien hoe fatbikers en fietsers mensen om de oren vliegen. Met of zonder waarschuwingssignaal slalommen ze voetgangers voorbij, die soms maar net op tijd een stap opzij kunnen zetten.”

In de Herestraat geldt al veel langer een verbod voor scooters en (op gezette tijden) fietsers. Maar ook hier worden de verkeersregels regelmatig aan de laars gelapt, stelt Armut: “Op razendsnel tempo rijden fatbike-gebruikers en fietsers voorbij.”

De VVD en het CDA uitten al eerder hun zorgen over de kwestie. Volgens Armut hebben de maatregelen die sinds eind januari gelden, deze zorgen niet weggenomen. Daarom kaarten de twee oppositiefracties de kwestie woensdag opnieuw aan bij het gemeentebestuur. De partijen pleiten voor actieve handhaving van de verkeersregels, bijvoorbeeld bij de ingang van de Herestraat en op de Grote Markt. Armut besluit: “Onze fracties krijgen signalen van ouderen die de stad niet meer in durven. We maken ons zorgen dat het op deze manier wachten is op een ongeluk.”