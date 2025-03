CDA en VVD willen blaashallen voor Groningse hockeyclubs: ‘Verenigingen wijken nu uit naar Gieten of Leek’

Foto: Squirrel_photos via Pixabay

De gemeenteraadsfracties van CDA en VVD willen dat de Groningse hockeyverenigingen Hockey Club Groningen en GHBS beiden een blaashal krijgen. De clubs moeten voor winterwedstrijden nu uitwijken naar dorpen in de soms verre omgeving. Dat is met name voor jongere leden van de clubs eigenlijk niet te doen, stellen de fracties.

Hockeyers reizen ver voor training

Hockey Club Groningen speelt op hoog niveau, met het Dames 1-team in de promotieklasse en het Heren 1-team in de overgangsklasse. Ook de jeugdteams spelen landelijk op het hoogste niveau. Toch is er in Groningen te weinig zaalruimte, waardoor spelers voor wedstrijden in de winter naar Hoogkerk, Leek, Gieten of Ten Boer moeten reizen.

“Dit zorgt voor extra reistijd, logistieke uitdagingen en belemmert een efficiënte trainingsstructuur”, aldus de indienende fracties. “De vereniging geeft aan dat er een structurele trainingsachterstand is ten opzichte van andere topsport-hockeyverenigingen in Nederland. Dit belemmert de ontwikkeling van spelers en teams en zet de topsportambities onder druk. De gebrekkige zaalfaciliteiten belemmeren de trainingsintensiteit en zorgen voor enorm veel reisbewegingen voor zowel wedstrijden als trainingen.”

Blaashal als oplossing

Een mogelijke oplossing is het plaatsen van een blaashal op de eigen velden van de clubs. Hockey Club Groningen club kan kan een derde van de kosten zelf dragen en aanspraak maken op de landelijke BOSA-subsidie, maar is voor de rest nog op zoek naar geld. Ook GHBS, met 1800 leden, ziet een blaashal als noodzaak. Maar deze club heeft al geïnvesteerd in extra capaciteit en dat blijkt niet genoeg. “GHBS geeft aan dat er idealiter drie blaashallen moeten worden gerealiseerd om haar leden voldoende te kunnen laten sporten”, stellen de fracties.

Belang van sportklimaat

Volgens CDA en VVD is investeren in de blaashallen voor de hockeyers belangrijk voor zowel de topsport als de breedtesport in Groningen. De partijen vragen daarom aan het college om te onderzoeken of het mogelijk is om financieel bij te dragen en in gesprek te gaan met beide verenigingen over een oplossing.