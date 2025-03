Capriccio eert met concert overleden oprichter: “Vier het leven, zei mijn vader altijd”

Het orkest in de Lutherse Kerk. Foto: ingezonden

Een bijzonder concert zondagmiddag in de Lutherse Kerk. Klarinetorkest Capriccio gaf een eerbetoon aan de vorig jaar overleden oprichter John de Beer. Dirigent Ailien de Beer kijkt terug op een mooie middag.

Hoi Ailien! Hoe is het vanmiddag gegaan?

“Het is heel goed gegaan, waarbij we een mooi concert hebben gegeven. De Lutherse Kerk is ook een hele mooie locatie met goede akoestiek. Er kwamen ongeveer 120 bezoekers op het concert af, zoveel dat het balkon open moest om iedereen een plek te geven. Met het concert hebben we mijn vader John een mooi eerbetoon kunnen geven. Mijn vader heeft het orkest in 1989 opgericht en door de jaren heen is het één van de grootste klarinetorkesten van ons land geworden. Vorig jaar januari overleed hij aan de gevolgen van leukemie. Tijdens het concert vanmiddag hadden we beamers waarmee er op de muren foto’s werden geprojecteerd van memorabele momenten. Dat maakte het heel speciaal.”

Maakte dat het niet heel zwaar?

“Dat viel heel erg mee. Dat komt ook door hoe mijn vader er zelf in stond. Hij zei altijd, vier het leven. En natuurlijk, tijdens zo’n concert wordt er gelachen en valt er een traan. En dat is denk ik juist heel mooi.”

Je vader overleed vorig jaar januari. Waarom hebben jullie er voor gekozen om juist nu een in memoriam-concert te geven?

“Dit leek ons een heel goed moment. Dit jaar bestaat het orkest 35 jaar. Aan het einde van de zomer willen we dat gaan vieren met een lustrumconcert. Maar het leek ons niet een goed idee om een in memoriam daar mee te gaan combineren. Daarnaast is er vorig jaar veel gebeurd. Na zijn overlijden ben ik er alleen voor komen te staan. Desondanks hebben we een heel mooi jaar gehad met mooie concerten in Bremen en Dublin. Daarnaast hebben we een ontzettend leuk Halloween-concert gehad in Hoogezand, hadden we een evenement in december en hadden we in februari een werkweekend met aanvullende concerten in Bornerbroek. Vanmiddag was een heel goed moment om terug te blikken en ook om vooruit te kijken.”

Tijdens het concert werden er foto’s getoond op de muur. Foto: ingezonden John de Beer overleed vorig jaar januari op 71-jarige leeftijd. Foto: ingezonden

Was het concert daarmee eigenlijk een soort resetmoment?

“Ja, dat je op zo’n middag overziet wat je allemaal is overkomen. Dat je stilstaat bij alles wat is gebeurd. Maar tegelijkertijd was het concert ook een knipoog naar boven. Dat we hebben laten zien dat we er nog steeds zijn, dat we er goed voor staan en dat we hele mooie plannen hebben voor de toekomst.”

Het programma dat jullie gebracht hebben bestond uit een aantal hoofdwerken hè?

“Het concert bestond uit zestig minuten en na de pauze uit nog eens dertig minuten. We hebben het Largo van de 9de Symfonie van Dvorak gespeeld, dat door mijn vader gearrangeerd is. Mijn moeder, die ook in het orkest speelt, hoorde dit stuk en vond het zo mooi, dat ze mijn vader voorstelde om het door het orkest te laten spelen. Daar is mijn vader mee aan de slag gegaan, waarbij hij het gearrangeerd heeft. Daarnaast hebben we ook Variaties voor solo klarinet van Rossini gespeeld. Daar hoort ook een bijzonder verhaal bij.”

Vertel…

“Dit stuk werd vanmiddag gespeeld met solist Marleen de Boer. Zij is Capriccio-lid en oud-leerling van mijn vader. Na ons concert in Dublin kreeg ik een appje van haar waarin ze vroeg of ze dit stuk ook solo mocht spelen. Dat leek me wel wat. Het werd heel bijzonder, vooral omdat het voor mij als dirigent de eerste keer was dat ik een solist dirigeerde. En we hebben een deel van de Symfonie in d mineur van Anton Bruckner uit de hoog romantische tijd gespeeld. Dat waren de drie grote stukken.”

Keer je dan uiteindelijk met een voldaan gevoel weer naar huis?

“Absoluut. En we hebben ook heel veel zin in wat komen gaat. Ik vertelde al over ons lustrumconcert. En straks in mei gaan we naar Italië waar we twee, misschien zelfs drie, concerten mogen gaan geven.”

Op dit moment hebben jullie ongeveer 35 leden. Hebben jullie nog posities beschikbaar?

“Het orkest bestaat op dit moment uit leerlingen en oud-leerlingen. Mensen die klarinet spelen, of daar geïnteresseerd in zijn, die zijn altijd welkom bij ons. Meer informatie vind je op onze website.”