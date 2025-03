Camera’s leggen drugsoverdrachten vast rond Nieuwstad, drie verdachten opgepakt

De politie heeft maandag in en rond de Nieuwstad drie personen opgepakt. Zij worden verdacht van het plegen van drugshandel. Dat meldt de politie op sociale media.

De politie hield in dit deel van de binnenstad een actie gericht op het aanpakken van drugsdealers. “Mede met hulp van cameratoezicht hebben wij meerdere drugsoverdrachten waargenomen”, schrijft de politie. “We hebben drie verdachten aan kunnen houden op verdenking van drugshandel.” De camera’s in het gebied de Gele Loper, waar de Nieuwstad deel van uitmaakt, werden een maand geleden ingeschakeld. “In de Gele Loper is veel overlast door drugsdeals, geweld, intimidatie en drankgebruik.

De actie van de politie was specifiek gericht om deze overlast aan te pakken. De komende tijd zullen er vaker dergelijke acties worden gehouden.