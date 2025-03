Bussen in plaats van treinen door werkzaamheden aan spoor bij Beilen

Foto: Gouwenaar - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106215008

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle moeten dit weekend rekening houden met een langere reistijd. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er bussen in plaats van treinen tussen Assen en Hoogeveen.

Spoorbeheerder ProRail laat weten dat het om een vervolg gaat van de werkzaamheden die tijdens de krokusvakantie plaatsvonden. Op station Beilen werd toen het derde spoor verwijderd en ook werden een aantal wissels weggehaald. Dit weekend wordt er gewerkt aan afrondende werkzaamheden aan het perron, worden er nieuwe spoorstaven gelegd en wordt er aan de bovenleiding gewerkt. Onderdeel van de werkzaamheden is ook de aanpak van een spoorwegovergang bij Wijster. De overweg ligt iets hoger dan de nabijgelegen kruising. Hierdoor kunnen lange voertuigen de bodem raken en vast komen te staan. Daarom wordt er op deze plek gewerkt aan een verhoogd plateau.

De NS meldt dat er dit weekend bussen tussen Assen en Hoogeveen rijden. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van ongeveer een kwartier. Tussen Groningen en Assen en tussen Hoogeveen en Zwolle rijden treinen. In de bussen is geen plaats voor fietsen. De NS adviseert deze groep om om te reizen via Leeuwarden.

De werkzaamheden duren tot maandagochtend 06.00 uur.