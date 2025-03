Buschauffer bedreigd met vuurwapen op Overwinningsplein, politie zoekt getuigen

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Een passagier van een bus heeft afgelopen zaterdagmiddag een chauffeur bedreigd met een vuurwapen op het Overwinningsplein.

Volgens de politie vond het incident afgelopen zaterdag rond 12.00 uur plaats. De omstandigheden waaronder de bedreiging plaatsvond is niet bekend gemaakt door de politie.

Toch is de politie dringend op zoek naar getuigen van het incident. Wie iets heeft gezien wat relevant kan zijn voor het onderzoek, kan contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem tippen kan via 0800-7000. Vermeld in beide gevallen registratienummer 2025067009.