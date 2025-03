Busbaan door Vinkenstraat blijft mogelijkheid: “U bent de SP voor het blok aan het zetten”

foto: Bob de Vries

De plannen om een busbaan aan te leggen via de Vinkenstraat, E. Thomassen à Thuessinklaan en het Wielewaalplein zijn woensdagavond niet van tafel geveegd. Verschillende oppositiepartijen drongen hier op aan, waarmee de SP onder druk werd gezet.

Vorige week woensdag werden in het Stadhuis de plannen voor de Oosterhamrikzone besproken. De gemeente wil de zone veranderen van oude bedrijvigheid naar een nieuwe en groen binnenstedelijk stadsdeel waar de leefkwaliteit voorop staat. De wijk wordt groener en er komen bijvoorbeeld tweeduizend woningen bij. Een onderdeel van de plannen is ook het mogelijk verleggen van de busbaan van het Oosterhamriktracé naar de Vinkenstraat.

SP tegen verleggen van busbaan

Tijdens de vergadering vorige week liet de SP weten daar op tegen te zijn. Raadslid Jurrie Huisman: “We zijn altijd tegen het verleggen van de busbaan geweest.” Rik Heiner van de VVD: “Bent u het daarmee oneens met de plannen van het college waar u zelf deel van uitmaakt?” Huisman: “Daar willen we ook mee aan de slag. Dit is een toekomstvisie voor de komende vijftien, twintig jaar. Zo willen we met inwoners in gesprek.” Hans Moerkerk van Stadspartij 100% voor Groningen: “Maar het is wel heel gevaarlijk wat u zegt. Wij kunnen volgende week een motie indienen, waarbij u kleur moet bekennen.” Huisman: “Als fractie gaan we dan bespreken hoe we daar mee om moeten gaan.”

Motie om de busbaan van tafel te krijgen

Het is niet verwonderlijk dat verschillende partijen hier een kans in zagen. VVD, D66, Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden en de PVV kwamen dan ook met een motie om de plannen definitief van tafel te vegen waarbij de SP gedwongen werd om kleur te bekennen. De fractie van GroenLinks noemt het onuitlegbaar. Benni Leemhuis: “D66 en VVD dienen nu een voorstel in om iets niet door te laten gaan, waar ze eerder wel voorstander van waren. Zowel in 2018 als later in 2021 toen expliciet werd vastgesteld om een busbaan verder te gaan ontwikkelen via de Vinkenstraat.”

“U bent de SP voor het blok aan het zetten”

Terwijl GroenLinks stelt dat er in de tussentijd niets is veranderd, bestrijdt D66 dit. Tom Rustebiel: “Het idee was om auto’s via de busbaan te laten rijden, waardoor de busbaan verplaatst moest worden. Maar de auto is geschrapt, waardoor er een andere situatie is ontstaan.” Leemhuis: “D66 heeft de chronologie niet op orde. In 2018 ging het inderdaad over het laten rijden van 14.000 auto’s per dag via de busbaan richting het UMCG. Maar die mogelijkheid verdween in 2021 en was het aantal voertuigen teruggebracht naar 7.000 waarbij ook de maximumsnelheid teruggebracht zou worden naar 30 kilometer per uur. Sinds 2021 is er niks meer aan de plannen veranderd. Er is geen enkel argument dat anders is. Volgens mij bent u vooral de SP voor het blok aan het zetten.”

Rik Heiner (VVD): “Hoe ga je aan bewoners uitleggen dat mensen niet meer in de straat kunnen parkeren?”

Rik Heiner van de VVD: “Hoe gaat meneer Leemhuis aan de bewoners van de Vinkenstraat uitleggen dat mensen hun auto’s straks niet meer kunnen parkeren in de straat en dat bomen moeten verdwijnen?” Leemhuis: “Meneer Heiner wil weg van alles waar hij eerder voor heeft gestemd. Hoe ingrijpend is een dergelijke busbaan? Ik heb vanochtend onderzoek gedaan, en dan blijkt het dat er zestien bussen en vijf andere voertuigen in een half uur voorbij komen. Het betekent dat het vrijwel permanent rustig is. De overlast is niet onevenredig groot.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Hoe ben je ineens tot dit grootse nieuwe inzicht gekomen?”

Toch zien verschillende partijen een busbaan door een smalle straat niet zitten. Ook omdat er al een prima busbaan ligt. Leemhuis: “Hoe kun je als fractie zo’n draai maken? Als je jaar in jaar uit voor hebt gestemd. Ik vraag me af hoe je ineens tot dit grootse nieuwe inzicht bent gekomen.” Heiner: “Het is geen nieuw inzicht. We hebben het over zestig bussen per uur. U zegt, dat valt wel mee. Maar als je daar woont… het zijn heel veel bussen. De heer Koks van de SP heeft destijds gezegd dat het een gruwel is. Daar sluit ik mij bij aan.”

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “De VVD heeft het over zestig bussen, GroenLinks heeft het over 32”

De Partij voor de Dieren lijkt ondertussen de draad kwijt te zijn. Wesley Pechler: “De VVD hoor ik zeggen dat het om zestig bussen per uur gaat, en ondertussen heeft meneer Leemhuis het over zestien in een half uur. Dan kom ik uit op 32. Toch?” Heiner: “De heer Leemhuis is altijd goed geïnformeerd over cijfers. Dit lijkt mij een betrouwbare bron. Vorige week vertelde hij dat het om één bus per minuut gaat.” Leemhuis: “Ik ben blij dat meneer Pechler mij corrigeert, want het gaat om de helft minder.” Heiner: “We kennen GroenLinks. De partij zet vol in op meer busverkeer. Dus dat er meer bussen gaan rijden is een kwestie van tijd.”

Jurrie Huisman (SP): “U heeft ons in deze positie gebracht”

Hoe beoordeelt de SP deze motie? Volgens Huisman komt deze motie te vroeg of te laat. “In het verleden hebben wij altijd tegen dit plan gestemd. Eerder hebben we een amendement ingediend, die het toen niet haalde. Vorige week hebben we nogmaals onze zorgen geuit. Ondertussen weten we dat de plannen verder ontwikkeld gaan worden. De buurt moet nog gehoord worden. En de financiering is nog onduidelijk. Daarom stemmen we tegen deze motie.” Heiner: “Hoe gaat de SP dit uitleggen aan de bewoners?” Huisman: “U stemde indertijd in met het voorstel en heeft ons in deze positie gebracht. Deze motie komt te vroeg of te laat.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “bezig met voorlopig ontwerp”

Dat vindt wethouder Philip Broeksma van Verkeer ook. “Het is niet een eenvoudig vraagstuk. Alle bedenkingen die vorige week genoemd zijn, die hebben we gehoord. Wat we gaan doen is dat we bezig zijn met het maken van een voorlopig ontwerp. Dit noemen we een kaderstellend voorlopig ontwerp, waarvoor nog geen financiën zijn. Dit ontwerp wordt komende herfst verwacht.”

Komende herfst presentatie”

Broeksma vertelt dat men doorlopend in gesprek is met de buurtbewoners. Ook is men in gesprek met bijvoorbeeld scholen, ondernemers en hulpdiensten hoe zij tegen de busbaan aankijken. “Daarom komt deze motie op het verkeerde moment. We gaan het ontwerp maken, en komende herfst vindt de presentatie plaats en op dat moment kunnen er beslissingen genomen worden.” Volgens de VVD kan er nu direct mee gestopt worden, mede omdat het zonde van het geld is. Maar daar is Broeksma het niet mee eens. “In 2022 heeft een meerderheid van de raad gevraagd om hier mee aan de slag te gaan. We zijn al een eind op weg. Het zou heel raar zijn om in de laatste maanden te stoppen met dit onderzoek.”