Burgemeester oneens met uitspraken minister Faber en gaat viraal: “Vrijwilligers zijn het goud”

Burgemeester Mirjam van 't Veld - Foto via Gemeente Groningen

Burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA) is het niet eens met de uitspraken die minister Marjolein Faber (PVV) van Asiel en Migratie dit weekend deed over het weigeren van het uitreiken van koninklijke onderscheidingen aan COA-medewerkers. Een bericht dat Van ’t Veld zondagavond op sociale media plaatste, gaat sindsdien viraal.

“Niet te geloven!”, schrijft de burgemeester. “Minister Faber weigert vijf vrijwilligers van asielopvangcentra een lintje. Omdat, zoals ze in haar reactie liet weten, “hun werk haaks staat op mijn beleid”. Mensen die zich vrijwillig inzetten voor hun medemens. Zij zijn het goud van onze samenleving. Hoe meer lintjes ik, namens onze Majesteit, aan mensen mag uitreiken die zich inzetten voor een ander, hoe liever het me is. Op geen enkele manier mag een politiek motief hierbij een rol spelen.”

Kapittel voor de Civiele Orden

Wat de minister doet is erg ongebruikelijk. Of iemand in aanmerking komt voor een lintje wordt bepaald door het zogeheten Kapittel voor de Civiele Orden. Daar gaat een uitgebreid traject aan vooraf. Als burgers vinden dat iemand een onderscheiding zou moeten krijgen kunnen ze dat melden bij de gemeente. De burgemeester en de Commissaris van de Koning moeten vervolgens hun goedkeuring geven, waarna de aanvraag wordt doorgestuurd naar het Kapittel. Een minister neemt de adviezen van het Kapittel vrijwel altijd over.

Henri Bontenbal (CDA): “Moet dan alles politiek gemaakt worden?”

Van ’t Veld is niet de enige die niet te spreken is over de reactie van Faber. Coalitiepartijen VVD, NSC en BBB in de Tweede Kamer zijn ook niet te spreken. Ook CDA-fractievoorzitter Henri Bontenbal reageert op sociale media afkeurend: “Koninklijke onderscheidingen zijn van de samenleving en worden aangevraagd door mensen uit de samenleving. Moet dan alles politiek gemaakt worden? Minister Faber gaat hier de grenzen van het fatsoen over.”