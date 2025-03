Burgemeester gaat in gesprek met Vindicat na misdragingen in Frans skioord

Het Franse skioord Risoul. Foto: No machine-readable author provided. Jean-Claude Perez assumed (based on copyright claims). - No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=594010

Burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA) gaat binnenkort in gesprek met studentenvereniging Vindicat. Eén van de onderwerpen waar over gesproken zal worden zijn de misdragingen van een aantal leden in een Frans skioord. Deze misdragingen kwamen vorige week aan het licht.

De fractie van de SP had het onderwerp op de agenda gezet voor het Politieke Vragenuur. “We kunnen weer een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de lange reeks van incidenten bij Vindicat”, vertelt SP-fractievoorzitter Hans de Waard. “Mijn fractie ziet daarin ook een patroon. Het is ook niet de eerste keer dat leden van de vereniging zich hebben misdragen in dit skigebied. Wij hebben grote twijfels over het zelfcorrigerende vermogen van de vereniging. Als leden van andere verenigingen zich zo zouden gedragen en Groningen in diskrediet brengen, zouden er waarschijnlijk al lang stevige maatregelen genomen zijn.”

Waar gaat het over?

Vorige week werd bekend dat een aantal Vindicat-leden zich misdragen hebben in een hotel in het Franse Risoul. De leden waren op eigen gelegenheid in het skioord via een groepsreis van een reisorganisatie. Tijdens hun vakantie werden ze uit het hotel gezet na ernstig wangedrag. Nadien doken er beelden op waarop te zien is dat iemand met zijn hoofd een deur kapot slaat. Ook zou er zijn gevochten met de politie en beveiliging, gepoept op balkons, geplast in de lift en zou er afwasmiddel over computers gegooid zijn.

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Moeten we een vereniging straffen op basis van berichten in de media?”

De vraag die echter boven de markt hangt is of je een vereniging in zijn geheel moet straffen omdat een aantal leden in het buitenland over de schreef gaan. Ietje Jacobs-Setz van de VVD vindt van niet: “Ik ben ook geschrokken van de beelden. Maar er puzzelen mij wel een aantal dingen. Dit heeft in Frankrijk plaatsgevonden. Moeten we een vereniging straffen omdat een aantal Vindicaters toevallig samen op reis zijn geweest? En moeten we sancties opleggen op basis van berichten in de media? Want er is geen aangifte gedaan.” De Waard: “Ik verwijs naar diverse media , waardoor we er qua Groningen niet goed opstaan. Ons kader is de escalatieladder die we in 2021 hebben ingesteld. Bij incidenten bij verenigingen kunnen we deze ladder er bij pakken waarbij direct duidelijk is wat het gevolg is van een bepaald incident. Een skireis staat niet in deze ladder benoemd, maar het gaat wel om misdragingen in de openbare ruimte.”

Hans de Waard (SP): “We hebben het over een vereniging met een lange reeks aan incidenten”

Jacobs-Setz: “Dus op basis van berichten in de media gaan we mensen straffen, en niet op basis van een aangifte? We hebben het niet over een reis die door Vindicat georganiseerd is, maar het gaat over een reis waar een aantal Vindicaters aan deelgenomen hebben.” De Waard: “Bij deze vereniging hebben we het over een lange reeks aan incidenten. Of er sancties genomen moeten worden, dat laat ik aan het college. Ik ben erg benieuwd hoe hier vanuit het college op gereageerd wordt.”

Daan Swets (Student & Stad): “Als Contractus de raad uitnodigt is de SP de grote afwezige”

Maar voor het college kan reageren hebben eerst andere partijen nog een appeltje te schillen met de SP. Daan Swets van Student & Stad is geïrriteerd: “We zitten hier voor de zoveelste keer om het over Vindicat te hebben omdat het door de SP op de agenda is gezet. Maar als de koepel van Groningse Studentenverenigingen Contractus de raad uitnodigt om te praten over de voortgang op het gebied van grensoverschrijdend gedrag bij verenigingen, waarbij het dus gaat over zulk soort incidenten waar nu vragen over gesteld worden, dan is de SP de grote afwezige. Maar ondertussen is de partij er als de kippen bij om een vereniging de grond in te trappen als er iets mis gaat.” De Waard: “Op de bewuste avond was mijn fractie niet in de gelegenheid te komen. De vragen heb ik voor vandaag op de agenda gezet omdat het op een ander moment niet meer actueel was geweest.”

Femke Folkerts (GroenLinks): “Er wordt gehandeld na berichten in de media”

Het CDA benoemt de verantwoordelijkheid. Volgens Jalt de Haan ziet Vindicat dat dit hun verantwoordelijkheid is omdat er leden inmiddels definitief gestraft zijn. Volgens De Haan heeft het straffen van een vereniging in zijn geheel geen zin, omdat je hiermee ook goedwillende leden straft. Femke Folkerts van GroenLinks is kritisch: “Het is wel zo dat dit soort gedragingen ook de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in dit hotel. Het enige verschil is dat het nu de media heeft gehaald waardoor er opgetreden is. Mijn partij vindt dat lastig te rijmen met de cultuurverandering. De media komt met het bericht en daar wordt naar gehandeld. Brengt de media het niet, dan belandt het in de doofpot.”

Daan Swets (Student & Stad): “Term ‘doofpot’ is overdreven”

Volgens Swets klopt dat niet. “Voor alles in de media kwam heeft Vindicat de gemeente ingelicht. De woordvoerder van de gemeente is benaderd, en bij deze persoon is het verhaal neergelegd. De term ‘doofpot’ is overdreven.” Volgens Folkerts ontbreekt het zelflerend vermogen: “Voorgaande jaren zijn er ook incidenten gebeurd. Toen zijn er geen leden geschorst. Al jaren wordt er gesproken over een cultuurverandering. Waar je op hoopt is dat je leert van incidenten. Dat je zegt, dit is er gebeurt, volgend jaar gaan we daar niet naar toe. In tegenstelling tot afgelopen jaren is de maatschappelijke verontwaardiging nu groot, omdat er in de media over gesproken wordt. De druk van buitenaf, die maakt dat er nu gehandeld wordt. Wil je een cultuurverandering doorvoeren dat moet je intrinsiek die noodzaak voelen en moet je daar niet de buitenwacht voor nodig hebben.”

Femke Folkerts (GroenLinks): “Heb je genoeg zelflerend vermogen aan de dag gelegd?”

Swets: “We hebben het over een reis die georganiseerd wordt door een reisorganisatie waar diverse jongeren, en dus een aantal Vindicaters, aan deelgenomen hebben. Wilt u nu verenigingen verbieden dat ze via deze organisaties op reis gaan? Tot hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van een vereniging?” Folkerts: “Iedereen vindt het super vervelend dat we als Groningen er slecht op staat. Waar ik op hoop, is dat als je op reis gaat, dat er een bepaald zelflerend vermogen is. Dat iets een jaar erop niet opnieuw kan het gebeuren. Dat je een hotel vernielt, hoe kan het, dat het een jaar erop weer gebeurt? Heb je dan als vereniging genoeg zelflerend vermogen aan de dag gelegd?”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Burgemeester gaat binnenkort in gesprek met Vindicat”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) vervangt bij de beantwoording de afwezige burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA). “De burgemeester heeft daags na de berichten in de media publiekelijk gereageerd waarin ze haar afkeuring heeft uitgesproken. Ze heeft gezegd dat het belangrijk is dat Vindicat onderzoek doet en dat er maatregelen genomen worden. Binnenkort gaat de burgemeester in gesprek met de voorzitter van Vindicat. Dan gaat het niet alleen over dit onderwerp, maar ook over andere punten. Dat is wat ons betreft ook de goede volgorde. Eerst ga je in gesprek, en daarna ga je verder kijken.” Wijnja geeft verder aan het incident binnen de invloedsfeer van de vereniging ligt. “Wij verwachten actie van Vindicat. En dat vindt Vindicat zelf ook.”