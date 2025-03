Burgemeester feliciteert mevrouw Vos uit Stad met honderdste verjaardag

Foto via Gemeente Groningen

Mevrouw Vos uit Groningen vierde donderdag haar 100e verjaardag. Zoals gebruikelijk kreeg de kersverse eeuweling bezoek van de burgemeester.

Mirjam van ’t Veld, gedecoreerd met ambtsketen, kwam op bezoek om mevrouw Vos te feliciteren. Ook nam Van ’t Veld een passend cadeautje mee.

Van ’t Veld en haar opvolgers krijgen het de komende jaren waarschijnlijk steeds drukker met bezoekjes aan honderdjarigen. Het aantal eeuwelingen is al een paar decennia aan het stijgen en de verwachting is dat deze stijging ook de komende vijftien jaar aanhoudt. Zo waren er in Groningen in 2019 nog maar twintig levende mensen van honderd jaar of ouder. Afgelopen jaar waren dat er dertig.