Brandwondencentrum bereidt zich voor op opvang slachtoffers Noord-Macedonië

Foto: Martini Ziekenhuis

Het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis bereidt zich voor op de opvang van eventuele slachtoffers van de discotheekbrand dit weekend in Noord-Macedonië. Dat laat de Nederlandse Brandwondenstichting weten.

Naast Groningen bereiden ook de brandwondencentra van Beverwijk en Rotterdam zich voor. De brand ontstond in de nacht van zaterdag op zondag in een discotheek in de stad Kočani, dat op 120 kilometer afstand ligt van de hoofdstad Skopje. Tijdens een concert werden er vuurwerkfonteinen aangestoken. Het plafond vloog vervolgens in brand waarna de brand zich razendsnel verspreidde.

Ruim 150 gewonden

Bij de brand kwamen zeker 59 mensen om het leven. Er raakten 155 slachtoffers gewond. Van hen bevinden zich 22 in kritieke toestand. Het is nog onbekend of er daadwerkelijk slachtoffers naar Nederlandse brandwondencentra komen. “De ernst van de brandwonden wordt bekeken en vervolgens bepaalt de overkoepelde brandwondenorganisatie, de European Burns Association, of ook in Nederland mensen worden behandeld aan hun verwondingen”, laat de Nederlandse Brandwondenstichting aan de NOS weten. Op het moment van de brand waren er ongeveer vijfhonderd mensen in de discotheek. Er waren maar 250 kaarten verkocht. De autoriteiten in het land doen onderzoek of corruptie een rol heeft gespeeld. In deze zaak zijn al diverse mensen opgepakt.

Brandwondencentrum Groningen

Het Brandwondencentrum Groningen is één van de drie brandwondencentra in Nederland. Elk centrum heeft speciale voorzieningen om volwassenen en kinderen met ernstige brandwonden zo goed mogelijk te behandelen. De drie centra werken samen aan opleidingen en onderzoek, onder de naam ‘Brandwondenzorg Nederland’. Het Martini Ziekenhuis heeft een speciale topklinische erkenning en voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van Europa. Binnen het brandwondencentrum werkt het Martini Ziekenhuis intensief samen met het UMCG.