Brandweerman opgeroepen voor melding in eigen woning

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een brandweerman van de Stadse brandweer zal zaterdagmiddag vreemd opgekeken hebben toen er uitgerukt moest worden naar zijn eigen woning. In de woning aan de Rabenhauptstraat werd een piepende rook-/koolmonoxidemelder gehoord.

De melding kwam rond 17.30 uur binnen bij de hulpdiensten. “Buurtbewoners hoorden het alarmsignaal en hebben daarop de hulpdiensten gebeld”, vertelt Patrick Wind van 112groningen.nl. “Daarop kwam een tankautospuit van de kazerne aan de Sontweg naar de locatie. Omstanders vertelden dat in de betreffende woning een brandweerman woont. Na wat telefoontjes bleek hij aan het werk te zijn op de kazerne in Vinkhuizen, waarop de tankautospuit van deze kazerne ook uitrukte.”

Politieagenten hadden op dat moment al pogingen ondernomen om de deur te openen. “Toen duidelijk werd dat de bewoner onderweg was, is men daar mee gestopt. De brandweerman heeft uiteindelijk de deur geopend. In de woning werd niets aangetroffen.” Waarom de melder is gaan piepen, is onbekend.