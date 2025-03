Brandweer Ten Boer doet goede zaken bij vaardigheidswedstrijden

Foto: 112groningen.nl

Brandweer Ten Boer heeft zich zaterdag geplaatst voor de volgende ronde van de ABWC vakbekwaamheidswedstrijden. In Sappemeer werd de derde prijs in de wacht gesleept.

Elk jaar organiseert de ABWC, Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité, vaardigheidstoetsen. Dit is in 1946 ontstaan. Wat begon als een initiatief om kennis en vaardigheden te testen in een competitieve setting, is uitgegroeid tot een landelijk erkend platform voor vakbekwaamheid, samenwerking en verbinding. Zaterdag vond een provinciale ronde plaats waarbij brandweerteams deel konden nemen aan een brandbestrijdingsbaan of een 112-baan.

De brandweer van Ten Boer koos voor de 112-baan. Het team kreeg een melding om uit te rukken om ambulancemedewerkers te assisteren in een gebouw van de NAM. Op locatie trof men een slachtoffer aan met een slagaderlijke bloeding die naar buiten gebracht moest worden en gereanimeerd moest worden. Ondertussen moest er gezocht worden naar een tweede slachtoffer dat in de kelder van een gebouw bekneld lag onder een zwaar krat. Bij alle handelingen werden de brandweerlieden beoordeeld op hun gemaakte keuzes.

Juryleden schonken de meeste punten aan de brandweer van Scheemda. Bedum ging er met het zilver vandoor. Ten Boer kreeg dus de derde prijs. Daarmee kwalificeren deze ploegen zich voor de gewestelijke ronde die op 17 mei wordt gehouden in Winschoten. Brandweer Haren nam deel aan de brandbestrijdingsbaan. Zij konden echter geen potten breken en werden zevende. Bij dit onderdeel plaatsen Finsterwolde, Kollum en Wehe den Hoorn zich voor de volgende ronde.