Foto: Joaquin Lo Sie Sen, 112groningen

Op een schip dat afgemeerd lag bij de Gerrit Krolbrug is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. Dat meldt 112groningen.

De gewaarschuwde brandweer heeft het vuur geblust met schuim. De brand was ontstaan in een accu in de machinekamer van het schip. Na een controle konden de brandweerlieden terugkeren naar de kazerne.