Brand op dakterras aan Tuinbouwstraat snel onder controle

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Op het dakterras van een woning aan de Tuinbouwstraat heeft zaterdagochtend korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 10.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker naar het adres werden gestuurd. “De eerste melding was dat een omwonende rook vanaf het dakterras zag komen”, vertelt een brandweerwoordvoerder. “Uit voorzorg is er opgeschaald naar ‘middelbrand’, waarop er een tweede blusvoertuig naar de locatie kwam.”

Bij aankomst zijn brandweerlieden direct begonnen met bluswerkzaamheden. “Door nog onbekende oorzaak was er op het dakterras rommel in de brand geraakt. Hierbij hebben ook de vloervlonders in de brand gestaan. We hebben wat sloopwerkzaamheden verricht om er zeker van te zijn dat het vuur onder controle was.” Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.