Blijdschap bij tandartsenopleiding UMCG: verkorting opleiding Tandheelkunde van de baan

Foto: flickr.com/photos/conchur/

De plannen om de studie Tandheelkunde met een jaar in te korten zijn van tafel. Dit hebben ministers Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Fleur Agema (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) besloten. Dat zorgt voor opluchting bij Henri Lohr, hoofd van de afdeling Tandheelkunde van het UMCG: “Een verkorting van de opleiding zou de kwaliteit te veel aantasten.”

Het vorige kabinet wilde de opleiding voor tandartsen inkorten van zes naar vijf jaar, om zo het toenemende tekort aan tandartsen tegen te gaan. Maar het UMCG en de RUG maakten, samen met de tandartsopleidingen in Nijmegen en Amsterdam en beroepsorganisatie KNMT, bezwaar tegen de voorgenomen maatregel. Met succes, stelt de tevreden RUG- rector Jacquelien Scherpen: “We zijn blij dat de ministers de kwaliteit van de opleiding hebben laten prevaleren en met dit besluit de academische autonomie van de universiteiten erkennen.”

Van zes terug naar vijf jaar was geen goed alternatief om meer tandartsen in de praktijk te krijgen, vervolgt Lohr: “Het vak wordt steeds complexer en studenten moeten na hun opleiding gelijk aan de slag kunnen. Dat is in zes jaar al een stevige uitdaging, laat staan in vijf jaar.”

De oplossing ligt volgens Lohr wel in het uitbreiden van het aantal plaatsen op de opleiding, waarvoor nu een numerus fixus geldt. Uit onderzoek blijkt dat er minimaal 345 studenten per jaar nodig zijn, terwijl er nu slechts 259 worden toegelaten. Het ministerie van OCW heeft wel 31 extra plekken toegekend, maar dat is volgens Lohr niet genoeg: “Dat betekent dat we nog steeds een uitdaging hebben om te zorgen voor voldoende tandheelkundige zorg en een goede spreiding van tandartsen in Nederland. Daarover gaan we als opleidingen en KNMT graag met de ministeries van OCW en VWS in gesprek.”