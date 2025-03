Bewoners pleiten voor geluidsschermen bij verdiepte ligging: “Dit overstijgt ons voorstellingsvermogen”

Foto: Joris van Tweel

Bij de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg moeten snel geluidsschermen geplaatst worden. Dat vinden buurtbewoners. De situatie is ook zo urgent dat ze de burgemeester en de wethouder een mail hebben gestuurd.

“Er spelen twee problemen op deze locatie”, vertelt bewoonster Marieke Bosscher die mede het woord voert namens haar buurtgenoten. “Door het ontbreken van geluidsschermen wordt er geluidsoverlast ervaren en daarnaast is het op dit moment heel makkelijk om op de ringweg te komen.” Eerst naar dat eerste punt. “De geluidsoverlast wordt ervaren op verschillende plekken: bij het inrijden van de verdiepte ligging, op het gedeelte zonder deksel, en bij de uitgang van de tunnel.”

“In het Zuiderplantsoen ga je overlast ervaren”

Volgens Bosscher heeft dit ook gevolgen voor het nog te realiseren Zuiderplantsoen. “Dit moet een mooie en fijne plek worden waar mensen kunnen ontspannen. Waar ze rustig op bankjes kunnen zitten. Nou vergeet het maar. Mensen gaan hier echt overlast ondervinden van het verkeer. Je hebt het over acht banen met autoverkeer hè? Onlangs is er een fijnstofmeting uitgevoerd. De meting toont eigenlijk geen verschil met de meting toen auto’s nog boven de grond reden.” In de woningen valt de overlast mee. “Het hangt van de situatie af. Er zijn woningen, bijvoorbeeld waar er aan het water wordt gewoond, waar je het hoort hoe weggebruikers uit de verdiepte ligging knallen. Ook is het afhankelijk van de windrichting. Dus ja, er wordt ook zeker in woningen overlast ervaren.”

“Je kunt over een hekje klauteren”

En dan is er dat andere probleem met de veiligheid. “Op dit moment kun je heel makkelijk op de ringweg terecht komen. Je kunt over een hekje klauteren, of zelfs via een deurtje in het hek, waarbij je via een trap naar de ringweg kunt. Wij vinden dit onverantwoord. En wat te denken van mensen die via het ‘stenen randje’ van de bak lopen voor de grap? Dat laatste hebben we al zien gebeuren, waarbij we ons hart vasthielden of het wel goed zou komen. Gelukkig kwam het goed. Ook voor dit probleem zou een geluidsscherm de oplossing zijn omdat je het daarmee afsluit.”

“Aanpak Ring Zuid zegt dat er geen geluidsschermen komen”

De bewoners hebben al verschillende pogingen ondernomen om de problemen kenbaar te maken. “We hebben contact gezocht met Aanpak Ring Zuid. Maar zij zeggen dat er geen geluidsschermen komen. Om de simpele reden dat ze volgens deze organisatie niet nodig zijn. Op de plekken waar men op de ringweg kan komen, zullen nog prikkelstruiken worden geplaatst. Klaarblijkelijk is dat genoeg om vandalen of mensen die andere plannen hebben tegen te houden. Dit overstijgt ons voorstellingsvermogen.”

“We hopen dat er stappen worden gezet”

Als laatste redmiddel hebben de bewoners nu contact gezocht met de burgemeester en de wethouder. “Vanmiddag hebben wij een mail gestuurd. We hebben inmiddels een bevestiging gekregen dat het ontvangen is. En wij hopen dat er in ieder geval vanuit het college, dan wel vanuit de gemeenteraad, stappen worden gezet om de situatie te verbeteren.”