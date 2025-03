Bewolking overheerst in weekend met paar spetters, daarna lijkt lente langzaam terug te keren

Foto: Lubos Houska via Pixabay

Komend weekend is het nog vooral grijs aan het firmament en ook de temperatuur doet nog niet vermoeden dat de lente aanstalten maakt. Maar er gloort hoop: na het weekend is de zon terug en loopt de temperatuur elke dag een stukje op.

Door Johan Kamphuis

Het is zaterdag wisselend bewolkt en droog. Het wordt 7 graden bij een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. Het vriest het licht in de nacht naar zondag, bij -1 tot lokaal -4 graden. Dat geldt voor de buitengebieden. Zondag overdag is het overwegend bewolkt met in de middag een verspreid buitje. Ook dan wordt het 7 graden bij een matige noordelijke wind, windkracht 3.

Vanaf maandag keert de zon terug. Maandag zijn er al flinke zonnige perioden en wordt het met 8 tot 10 graden een fractie milder. Dinsdag tot en met vrijdag is de lente er weer. Het wordt zonnig en iedere dage een paar graden warmer. Aanvankelijk vriest het in de nachten nog licht. Overdag loopt het kwik de tweede weekhelft op naar waarden boven de 15 graden.