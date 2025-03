Beperking Wet goed verhuurderschap belemmert wethouder bij aanpak wanpraktijken Lichtboeiflat

Foto via Google Maps - Streetview

Door een beperking in de Wet goed verhuurderschap kan wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen niet optreden tegen een situatie die in de Lichtboeiflat speelt. De wethouder adviseert gedupeerde huurders om zich vooral te wenden tot de huurcommissie.

Van Niejenhuis reageerde op vragen die door het CDA, SP en PvdA waren gesteld. “Het gaat om bewoners van een flat die recht hebben op een tegemoetkoming van de TTB-regeling”, vertelt Etkin Armut van het CDA. “Een pandeigenaar dient ervoor te zorgen dat dit bedrag wordt uitgekeerd aan de huurders. Maar in dit geval is een bedrag van 91.000 euro niet uitgekeerd. De huurders kunnen geen contact krijgen met de verhuurder. Het is helaas geen op zichzelf staand incident. Het lijkt onderdeel van een bredere reeks misstanden, waaronder in Leeuwarden waarbij de verhuurder ook al een tik op de vingers heeft gehad.”

Wat is de TTB-regeling?

TTB staat voor Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen. Het is een tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen van 2023. De subsidie is bedoeld voor bewoners van gebouwen met een blokaansluiting. Deze groep viel niet onder het eerdere prijsplafond. Dit prijsplafond was een compensatie die bewoners zonder blokverwarming wel ontvingen.

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Wij kunnen en mogen als gemeente niet handhavend optreden”

Wethouder Van Niejenhuis: “Ik begrijp de vragen heel goed. Zeker als je dit ziet in combinatie met de beelden van de eigenaar die in een dure sportauto rondrijdt. Dan denk je dit voelt niet goed, dus dat gevoel heeft dit college daar ook zeker bij. Wij kunnen en mogen als gemeente echter niet handhavend optreden. Dit punt staat niet genoemd in de Wet goed verhuurderschap. De wet noemt negen punten waarop de gemeente handhavend kan optreden, en dit punt valt daar niet onder.”

“Wend je tot de Huurcommissie”

Toch komt Van Niejenhuis met een nadrukkelijk verzoek: “Wend je tot de Huurcommissie of ga naar het Steunpunt Huren. Bij het steunpunt wordt je geholpen om een traject in te zetten richting de Huurcommissie. Hoe graag ik ook zou willen optreden, de gemeente is hiertoe wettelijk niet bevoegd. En meld ook ongewenst verhuurgedrag, zoals dit geval, bij ons meldpunt.”